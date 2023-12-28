Разгадано происхождение 2000-летнего тела в Британии: умерший был из Украины (фото)

На территории Кембриджшира археологи нашли хорошо сохранившийся скелет человека в возрасте примерно 2000 лет. Особенность этой находки состоит в том, что проведенный анализ ДНК обнаружил, что этот юноша принадлежал кочевому народу сарматов.

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Доктор Марина Силва из лаборатории геномики Института Фрэнсиса Крика в Лондоне раскодировала ДНК скелета, взяв образец из его внутреннего уха. Несмотря на то, что ДНК была фрагментирована и повреждена, удалось определить, что она существенно отличается от других британских римлян, пишет BBC.

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По данным анализа, установлено, что юноша происходил из отдаленных уголков Римской империи, а именно с территорий на юге России, Армении и Украины. Итак, впервые дано биологическое подтверждение того, что сарматы имели отношение к римской провинции Британии и проживали не только в городах, но и в сельской местности.

Подробный анализ зубов юноши выявил изменения в его питании со временем. Первоначально он потреблял просо и сорго, характерные для территорий, где проживали сарматы. Однако, согласно экспертам, когда он вырос, его рацион обогатился пшеницей, распространенной в Западной Европе.

Находка позволила предположить, что юноша, именуемый Оффорд Клуни 203645, может быть сыном кавалерийского солдата или его рабом. Доказательства ДНК также указывают на то, что сарматская конница была включена в римскую армию, которая была отправлена в Британию, что подтверждает предположение археологов.

Это исследование открывает новые возможности для понимания истории и миграций людей, позволяя вовлечь биологические данные в исторические факты, которые до сих пор изучались на основе документов и археологических свидетельств.

Напомним, в Китае обнаружили древний город Чан-ань в возрасте 3000 лет.

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