Разглаживает и готовит к нанесению макияжа: что такое праймер и как его использовать
Праймер для лица – это косметическое средство, которое наносится на кожу перед нанесением макияжа. Он выполняет несколько важных функций, помогающих создать идеальный макияж, который будет держаться в течение всего дня.
Праймер сочетает в себе сразу несколько функций: создает защитный барьер между кожей и макияжем, готовит кожу к нанесению макияжа, придает макияжу стойкость. Об этом пишет make me up.
Рассмотрим основные функции праймера для лица.
- Создает защитный барьер между кожей и макияжем. Это помогает предотвратить пересыхание кожи и защитить ее от негативного воздействия внешних факторов.
- Подготавливает кожу к нанесению макияжа. Праймер выравнивает текстуру кожи, скрывает мелкие неровности и поры, а также помогает тональному крему лучше ложиться и держаться подольше.
- Придает макияжу стойкость. Праймер помогает удержать макияж на месте в течение всего дня, даже если вы будете много двигаться.
Как выбрать праймер для лица
При выборе праймера для лица нужно учесть тип кожи и её трудности.
- Для сухой кожи подойдут праймеры с увлажняющими компонентами, например глицерином, алоэ вера или пантенолом. Они помогут предотвратить пересыхание кожи и придадут ей сияющий вид.
- Для жирной кожи подойдут праймеры с матирующими свойствами. Они помогут контролировать выработку себума и предотвратить появление блеска.
- Для комбинированной кожи можно использовать комбинированные праймеры, которые матируют Т-зону и увлажняют щечки.
Также при выборе праймера нужно учесть, какие трудности кожи вы желаете решить. К примеру, если у вас есть расширенные поры, то вам подойдет праймер, который их сужает или заполняет. Если у вас есть пигментные пятна, то вам подойдет праймер с цветокоррекцией.
Как наносить праймер для лица
Перед нанесением праймера нужно очистить кожу и нанести на нее дневной уход, включая солнцезащитное средство.
Праймер наносится тонким слоем на все лицо или проблемные участки. Для нанесения можно использовать пальцы, кисть или спонж.
Читайте также: Справится даже новичок: как быстро сделать идеальные стрелки точечным методом
Советы по нанесению праймера для лица
- Наносите праймер от центра лица к периферии.
- Движения должны быть круговыми и легкими.
- Не забывайте о зоне вокруг глаз.
Праймер для лица – незаменимый помощник для создания идеального макияжа. Он поможет сделать кожу ровной, сияющей и устойчивой к внешним воздействиям.
Напомним, мы уже писали, как нанести тушь, чтобы не распадались.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !