Разгневаете Змею: что нельзя дарить на Новый Год-2025

В канун праздников стоит помнить о традиционных верованиях и приметах, особенно когда речь идет о выборе новогодних подарков. Какие презенты могут вызвать неодобрение символа 2025 года – Зеленой Деревянной Змеи?

Категорически запрещенные подарки

Острые предметы

Ножи, кинжалы и другие колющие вещи считаются носителями отрицательной энергетики. Они символизируют конфликты и раздоры, что категорически не желательно в следующем году. Об этом пишет Новости. LIVE.

Часы

Издавна бытует поверье, что часы – это намек на ограничение времени и неизбежные расставания. В культурной традиции такой подарок воспринимается почти как предсказатель негатива.

Темные цвета

Зеленая Змея предпочитает теплые и благородные оттенки. Черный цвет ассоциируется с холодом и депрессией, поэтому такие вещи лучше оставить вне праздничного списка.

Символы неискренности

Змея отличается исключительной проницательностью, поэтому намекающие на ложь или манипуляцию подарки являются недопустимыми. К таковым относятся, в частности, карнавальные маски.

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Низкокачественные материалы В год Зеленой Деревянной Змеи особенно ценятся изысканность и качество. Быстро деградирующие синтетические или дешевые вещи не соответствуют праздничному духу.

Лучшие подарки – сделаны из натуральных материалов: шелка, дерева, керамики. Они символизируют заботу, внимание и уважение близких.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете выбрать идеальный подарок, который доставит радость и удовольствие.

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