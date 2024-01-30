Размером с город: в Антарктиде обнаружили огромные дыры (фото)

Новое исследование показало, что огромные дыры, открывающиеся на шельфовых ледниках Антарктиды, могут быть связаны с образованием гигантских айсбергов, отрывающихся от замерзшего континента.

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Эти "окна в субшельфовую среду" могут дать подсказки о том, как лед тает глубоко под поверхностью, рассказала ведущий автор исследования Елена Савидж, докторант Департамента геофизики Горной школы Колорадо в комментарии Live Science.

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Ученые изучали образование на леднике Пайн-Айленд, который, по словам Севиджа, "является одним из самых уязвимых ледников в Антарктиде". Они использовали спутниковые данные, чтобы создать 22-летний набор данных об изменении линий вдоль края ледника.

За 22 года данных они обнаружили огромную изменчивость в количестве и размере отверстий с общей охваченной площадью от нуля до 322 квадратных километров. Самая отдельная дыра была зарегистрирована в 2007 году и занимала площадь 269 квадратных километров. Она достигла своего пика всего за 68 дней до того, как айсберг размером 714 квадратных километров вырвался на свободу.

Исследователи также увидели, что дыры образовывались в тех же местах на протяжении многих лет, но они отличались по размеру. Вполне возможно, что устойчивые и локальные свободные ото льда участки вблизи фронта ледника влияют на его структурную целостность и влияют на то, как шельфовый ледник растрескивается под давлением постоянного потока льда с суши.

Ранее ученые назвали четыре страны, которые могут исчезнуть из-за таяния ледников.

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