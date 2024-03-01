Разница в возрасте: как вычислить идеальный возраст партнера

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Джордж Клуни, Меттью Макконахи и Хью Джекман — не только яркие голливудские звезды, но и мужчины, которые обрели счастье в союзах с большой разницей в возрасте. Их пример доказывает, что такие браки не просто возможны, но и имеют не меньше шансов на успех, чем семьи ровесников.

Давайте разберемся, так ли важен возраст в отношениях.

Муж намного старше жены

Моложавые мужчины в возрасте обладают особым шармом и жизненным опытом. Они умеют себя подать, галантно ухаживают и весьма хороши в сексуальном плане — этим и покоряют молодых девушек.

Проблемы в таких союзах начинаются гораздо позже конфетно-букетного периода. Со временем становится очевидно, что зрелый мужчина имеет консервативные и даже закостенелые взгляды, не так романтичен и любвеобилен, как может показаться на первый взгляд. Он с неохотой отступает от своих планов, не всегда любит активный отдых, с трудом находит общий язык с друзьями-одногодками своей возлюбленной.

Планы на жизнь у зрелых мужчин, как правило, уже давно сложены, и встроиться в них женщине будет сложно. Ощущая свое бессилие, она столкнется с разочарованием: брак с большой разницей в возрасте всё больше будет походить на лотерею.

Вероятный сценарий отношений

Мужчина будет великодушно прощать мелкие шалости и капризы своей любимой. Он будет с ней нежным, внимательным. Захочет удивлять и баловать подарками, красивыми жестами. Девушке будет льстить такое отношение. Особенно если она понимает, что вряд ли может ожидать чего-то подобного от ровесника.

Для зрелого мужчины эти отношения — едва ли не последний шанс пережить вторую молодость. Наверняка он неоднократно "обжигался" в прошлом, поэтому поначалу будет осторожничать в плане проявления чувств. Но если уж решится на брак, то отдаст этому союзу всю свою душу. Тем не менее это не защитит влюбленных от типичных проблем разновозрастных пар, а именно:

от непонимания;

от несоответствия целей и планов;

от несовпадения ритма жизни;

от осуждения общества и пр.

Исход отношений во многом зависит и от женщины. Если у нее хватит сил пройти это испытание, то всё может устаканиться. Главное, не подталкивать своего мужчину к решениям, к которым он не готов — нужно набраться терпения и с пониманием относиться к его осторожности.

Что получит женщина от отношений со зрелым мужчиной

Психология взаимоотношений пар с большой разницей в возрасте имеет свои особенности. Зрелый мужчина расценивает свою женщину не как трофей или "украшение стола". Ему важно внутреннее наполнение человека. Поэтому при выборе спутницы для жизни он будет смотреть на её характер, мировоззрение, убеждения — в первую очередь. И лишь во вторую — на возраст, внешность и сексуальность.

В таких союзах девушки могут рассчитывать на уважение, преданность и заботу, однако с небольшой оговоркой — такого же отношения будут ожидать к себе и их партнеры. Они готовы брать на себя ответственность и справляться с трудностями, но от женщины потребуется давать что-то взамен. Вполне возможно, придется отказаться от атрибутов молодой и свободной жизни — частых посиделок с друзьями, спонтанности и шумных вечеринок. Тихая семейная жизнь должна стать приоритетом.

Если муж намного младше…

Гораздо более редка ситуация, когда женщина старше мужчины на 5 и более лет. Имеют ли эти отношения долгосрочную перспективу? Давайте рассмотрим плюсы и минусы:

Молодые мужчины более романтичны, чем сверстники зрелых женщин. Здесь и сравнивать не стоит — бесшабашная молодость покоряет остротой ощущений. Однако наслаждаться этими эмоциями долго не получится. Для серьезных отношений все же хочется быть рядом с надежным и ответственным человеком. В отношениях с молодым парнем женщина черпает жизненный тонус, что позволяет ей поддерживать хорошую физическую форму. Но такая "таблетка молодости" поможет лишь в том случае, если женщина уверена в себе, своей привлекательности. Молодые мужчины более покладисты, готовы на компромисс. У них еще не до конца сформирована система взглядов и предпочтений, поэтому мудрая женщина может "вылепить" из этого "материала" то, что подходит именно ей. Она научит своего избранника всему тому, что требуется знать и уметь идеальному мужчине. Препятствием к счастью пары может стать неприятие общества (друзей, родных, знакомых). Конечно, когда жена старше мужа на 5 лет, это не так заметно, как при разнице в возрасте 20 лет. Чем больший разрыв, тем сильнее будут обсуждать вашу семью. К этому нужно подготовиться морально и договориться не реагировать на едкие замечания окружающих. Пропасть в финансовом положении — еще один минус неравных браков. К средним годам женщины уже имеют за плечами определенный профессиональный опыт и зарабатывают достаточно, чтобы содержать себя. Молодые парни еще только встают на первые ступеньки карьерной лестницы, поэтому ждать от них мощной финансовой поддержки не стоит. Существует риск того, что со временем жена будет выполнять роль мамочки для великовозрастного дитя (мужа). Инфантильность у мужчин — не такое уж редкое явление, а при наличии партнерши, которая гораздо старше, эта черта характера может усилиться. Супругам стоит четко очертить границы, роли и обязанности в семье, чтобы не допустить такого сценария.

Как ощущается разница в возрасте

Женщины чутко реагируют на возрастные изменения своей внешности. С помощью современной косметологии признаки старения можно скрыть, но что делать со старением моральным?

С годами разница в возрасте с молодым партнером будет ощущаться все сильнее. Зрелой женщине захочется спокойствия, отдыха. А активный мужчина может расценить ее пассивность, как нежелание поддержать его увлечения и стиль жизни.

Однако далеко не всё зависит от желания, есть еще и физические возможности — у женщины могут банально болеть ноги, спина, голова. Но признаться в своем пошатнувшемся здоровье ей будет неловко. Никому же не хочется чувствовать себя развалюхой рядом с бодрым и молодым красавцем.

Отношения между ровесниками

Считается, что нормальная разница в возрасте для отношений — 1-3 года. Когда люди практически ровесники, в их взглядах и жизненных ценностях не так много отличий, как между представителями разных поколений. Кстати, такое мнение сформировалось в обществе во времена СССР, когда осуждались любые отличия от условной нормы.

Сегодня люди гораздо более толерантно относятся к разнице в возрасте супругов. Однако все же браков между ровесниками или почти ровесниками гораздо больше. Причем чем моложе супруги, тем сильнее выражена тенденция выбора партнера такого же возраста.

Преимущества таких союзов:

общие интересы;

одинаковый жизненный ритм и схожий опыт;

социальное одобрение.

Минусы браков между людьми одного возраста

Такие пары быстро "сродняются" друг с другом — привыкают настолько, что через несколько лет можно почувствовать себя братом и сестрой, а не любящими супругами. Они могут предсказывать не только поступки, но и мысли своих половинок, часто скучают в обществе друг друга. Если, к примеру, женщина старше мужчины на 10-15 лет, то такой проблемы не может быть в принципе — их отличия очевидны как в начале отношений, так и по прошествии многих лет.

При отсутствии более опытного и мудрого партнера есть риск совершать необдуманные поступки и принимать поспешные решения. Пара может ссориться из-за мелочей, что в итоге приведет к разводу.

Также в союзе ровесников остро стоит вопрос конкуренции — соперничества между супругами. Муж может завидовать профессиональным успехам жены или наоборот — жена будет чувствовать, что не дотягивает до уровня мужа.

Как узнать оптимальный возраст партнера

Существует формула, которая позволяет вычислить идеальную разницу в возрасте для брака. Этот показатель может стать ориентиром для тех, кто только собирается искать себе вторую половинку. А также он поможет проанализировать, не является ли слишком большая разница в возрасте причиной проблем в отношениях.

Итак, нижнюю границу приемлемого возраста избранника можно посчитать так:

Х / 2 + 7, где Х — ваш возраст.

К примеру, вам 36 лет. Значит, минимальный возраст вашего партнера должен быть: 36 / 2 + 7 = 18 + 7 = 25 лет.

Для расчета верхней границы оптимального возраста используем другую формулу:

(Х - 7) * 2, где Х — ваш возраст.

Подставляем в уравнение те же цифры: (36 - 7) * 2 = 19 * 2 = 58 лет.

Конечно, эти расчеты весьма условны, потому что успех отношений с большой разницей в возрасте зависит не только от цифр в паспорте, но и от кучи других факторов. Однако почву для размышлений и выводов получить таким вот нехитрым способом можно. Пользуйтесь!

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Как ни крути, но любые комбинации в плане возраста партнеров имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому неудивительно, что волшебного рецепта, который бы помог супругам счастливо прожить жизнь вместе, не существует. Не забывайте, что возраст — это второстепенный фактор, и на качество отношений между людьми он влияет лишь косвенным образом.