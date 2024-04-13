Разочарование в отношениях: почему происходит

Однажды моя клиентка, проживая расставание, спросила меня: "Неужели он все эти годы врал, что любит меня и я самая лучшая женщина в его жизни. А потом хладнокровно расстался со мной! Все эти годы это была ложь?"

Когда заходит тема о отношениях, точнее о том, что он/она клялись в любви, что-то обещали, говорили о чувствах, а потом человек принимает решение о расставании и второй партнёр остаётся в обиде и разочаровании, фрустрируется.

И мысли не выходят из головы. Это становится идеей фикс, как он/она могли так нагло врать? Неужели это всё было фейком?

И тогда отношения с этим человеком теряют смысл, поскольку мы обесцениваем их и все что было, даже хорошее.

Если так происходит, то это разочарование жрет изнутри и не даёт возможности пережить расставание. И опереться на опыт.

Так что же на самом деле?

Правда ли люди так нагло врали?

Это был фейк?

Сейчас скажу очень просто, но если вдуматься в смысл, то это очень ценно.

В каждый момент отношений, когда мы друг другу говорим о своих чувствах, мы это говорим искренне и когда даём обещания, тоже так действительно думаем. Мы окрылены любовью, эмоциями, чувствами. И в эту минуту нам и нашему партнёру действительно хочется искренне говорить об этих чувствах. И это всё правда, не фейк!

Но когда отношения исчерпывают себя, либо происходит то, что приводит к расставанию, то чувства меняются и не остаётся ничего, только пустота. И это не обозначает, что наши отношения были ложью. Это значит только то, что мы честны с собой и друг другом только в ту минуту когда мы это чувствуем. И все клятвы о любви до гробовой доски не работают!!! Даже когда вы стоите у алтаря и даёте эту клятву, вы не можете быть уверены на 100%, что никогда не разлюбите человека.

Поэтому каждый миг отношений это правда. И мы можем быть честны только в моменте того, что мы это чувствуем прямо сейчас.