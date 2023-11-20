Разрушают покрытие: какими средствами категорически нельзя мыть акриловые ванны

На поверхности любой ванны с течением времени появляется мыльный налет, известковые отложения и следы ржавчины. Для их удаления хозяйки используют разные средства, сообщает Ukr.Media.

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Обычно применяют домашние чистящие средства и агрессивную бытовую химию. Однако не все они подходят для мытья акрила и эмалированного чугуна из-за вероятности повреждения покрытия.

Некоторые порошки с абразивными частицами могут оставлять царапины на поверхности, что не только портит внешний вид сантехники, но способствует накоплению грязи.

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Важно избегать использования концентрированных растворов щелочей и кислот, которые могут оказывать негативное влияние на эмаль и акрил, даже если их готовят дома. Также нельзя использовать спреи и гели для чистки унитазов, поскольку они оказываются более агрессивными, чем средства для ванн, и могут нанести вред покрытию. Рекомендуется воздерживаться от использования жестких щеток или металлических мочалок для чистки сантехники.

Напомним, мы уже писали, как эффективно удалить налет.

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