Ребенок нашел у песочницы римскую монету, которой 1800 лет (фото)

В Бремене в Германии 8-летний мальчик Бьярн во время игры в песочнице в своей начальной школе нашел серебряную монету, отчеканенную во время Римской империи Pax Romana.

Видео дня

Бьярн наткнулся на небольшой серебряный предмет, который оказался римской монетой в возрасте 1800 лет. Он помчался домой, чтобы поделиться находкой со своей семьей. Его семья связалась с властями, которые впоследствии подтвердили подлинность монеты с помощью археологической экспертизы, пишет History Blog.

Читайте также: В Швейцарии нашли нетронутую средневековую рукавицу (фото)

Монета была идентифицирована как римский денарий, отчеканенный во время правления императора Марка Аврелия Антонина, правившего со 161 по 180 год нашей эры.

Серебряный денарий весом 2,4 г содержит информацию о валютной практике Римской империи в период, характеризовавшийся ухудшением качества монет из-за инфляции. Ута Галле, государственный археолог, объяснила, что эта монета принадлежала к тому времени, когда Римская империя снизила содержание серебра в своей валюте.

Хотя открытие монеты в Бремене, городе на севере Германии, действительно чрезвычайно, оно вызвало вопрос о том, как она оказалась в регионе, который никогда не был под властью Рима. Одна из теорий предполагает, что она монета могла быть приобретена, потеряна, или привезена путешественниками в качестве сувенира.

Согласно Закону об охране памятников Бремена, такие артефакты принадлежат государству, и поэтому Бярне не сможет оставить себе монету. Монету же планируют отдать в музей Фокке в Бремене.

Напомним, в лесах Амазонки обнаружили долину 2000-летних поселений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!