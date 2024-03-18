Ребенок не отпускает маму: что делать

БЛОГ

Видео дня

Австралийская писательница Кэтти Летт в одной из своих книг подметила: "Самая сильная связь в жизни женщины — с ее ребенком". Не нужно быть психологом, чтобы понимать одну из базовых потребностей маленького, только пришедшего в этот мир человечка — быть рядом с мамой. Для него она целая Вселенная. Мама — это тепло, еда, ласка, безопасность, развлечения, крепкий сон.

Проходит время, и обстоятельства вынуждают проверить связь между мамой и малышом на прочность: по окончании декрета (а возможно, и раньше) нужно выходить на работу, а значит, разлуки не избежать. Что делать, если ребенок не отпускает маму?

Как пережить этот непростой период и сделать регулярные расставания с ребенком менее травматичными? Что делать, если малыш не хочет отпускать маму ни на шаг, постоянно плачет за ней и грустит?

Почему ребенок не отпускает маму ни на шаг

То, как ребенок реагирует на разлуку с мамой, сугубо индивидуально. Одни дети протестуют мягко и однократно, быстро привыкая к новым условиям. Другие могут устраивать "концерты" годами. Заранее предсказать, сколько времени понадобится вашему ребенку для адаптации невозможно.

Есть три фактора, влияющих на остроту переживаний малыша во время расставания с мамой:

Возраст и незрелость психики. Способность контролировать свои эмоции формируется к 6-7 годам. До этого времени ребенок просто не может скрыть свою досаду, злость, обиду. Поэтому большинство его реакций выглядят преувеличенными, нарочито драматичными. Хотя на самом деле взрослые внутри переживают не менее интенсивные бури эмоций, просто умеют их скрывать. Отсутствие опыта расставаний. Если до окончания декрета мама никогда не расставалась с ребенком, то ее выход на работу может стать настоящей травмой. Малыш привык, что мама находится где-то рядом, в любой момент ее можно позвать. Кстати, необходимость периодически контактировать с мамой — базовая потребность детей до 3 лет. Даже если ребенок чем-то занят, ему необходимо иногда подбежать к маме, рассказать ей что-то, обнять. Это своеобразная проверка связи. Организация процесса расставания. Если правильно подготовить ребенка к неизбежной разлуке, можно заметно снизить степень его эмоциональной реакции. В противном случае ежеутренних отчаянных воплей не избежать.

Когда дети учатся отпускать мам

Если говорить об особенностях возрастного восприятия разлуки ребенка с мамой, то можно выделить две группы:

✓ Первая — дети до 3 лет.

✓ Вторая — дети от 3 до 5 лет.

С первой группой все непросто: ребенок 1 год не отпускает маму ни на шаг, потому, что еще многого не понимает, ему неведомы понятия "скоро", "вечером", "через 3 часа". Такому крохе трудно объяснить, почему мама уходит каждое утро. Ее отсутствие воспринимается, как постоянное, а не временное событие. И хоть сколько повторяй, что через несколько часов мама вернется, в таком нежном возрасте ребенок просто неспособен это осознать. Именно поэтому психологи не рекомендуют разлучать маму и малыша (надолго и на регулярной основе) до 3 лет.

Вторая группа — это дети, с которыми уже можно договориться. Они понимают, зачем маме ходить на работу, а значит, не выдают столь бурных реакций на разлуку. Однако вовсе не реагировать не могут, проявляя свои эмоции в виде тихого протеста, подавленности, грусти. Ребенок реально скучает за мамой, хотя и понимает, что через некоторое время она вернется. Его дни превращаются в томительное ожидание, часы тянутся медленно, разлука становится невыносимой. Приходят мысли о предательстве: "Зачем меня бросили?".

К 6-7 годам — возраст первоклассника — дети уже привыкают периодически расставаться с мамой. Но все же в первые школьные дни, когда на новоиспеченных учеников сваливается повышенная нагрузка, а среди одноклассников еще нет друзей, стоит помочь ребенку.

Многие работодатели даже дают родителям первоклашек недельный отпуск, приуроченный к необходимости адаптации детей к школьной жизни.

Как научиться расставаться с ребенком: 6 шагов

Предлагаем вам инструкцию, которая поможет подготовиться к разлуке с ребенком. В ней собраны советы для детей разных возрастов. Итак, что делать, если ребенок не отпускает маму.

Шаг 1. Подготовьте малыша к "исчезновению" мамы. Начинать можно с первых лет его жизни: игра "ку-ку", когда мама прикрывает глаза ладошками; прятки, когда малыш на секунду ощущает страх, что остался один, а потом с радостным воплем находит спрятавшуюся за дверью маму; периодические выходы из комнаты, когда ребенок спокойно играет или смотрит мультик.

С возрастом усложняем тренировки: оставляем малыша с другими взрослыми на 5-10-20 минут. Уходим на несколько часов, уезжаем на сутки и т. д. Ребенок должен привыкнуть к мысли, что все ваши разлуки — временное явление. Стоит совсем немного подождать, и мама вернется.

Шаг 2. Создайте круг общения ребенка. Если во время вашего выхода на работу с малышом будут сидеть родственники, постарайтесь, чтобы до этого они как можно чаще приходили в гости и общались с ребенком. Привыкать к няне тоже стоит постепенно: сначала 10 минут наедине, потом полчаса-час, потом полдня. И только спустя 7-10 дней можно со спокойным сердцем оставить ребенка на няню до вечера.

Шаг 3. Не скрывайте от ребенка правду. Не лгите, зачем и почему вы уходите. Не уходите внезапно, то есть так, чтобы малыш не слышал. Даже если он пока не может понять причину расставания, запаситесь терпением и многократно объясняйте ее до момента, пока подобные вопросы не отпадут сами по себе.