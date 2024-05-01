Ребенок постоянно жаловался на монстров в комнате: что нашли его родители (фото и видео)

В США трехлетняя дочь Эшли Класс пожаловалась на "монстров" в своей спальне, которые считают ее спать. Мать девочки поначалу не обращала внимания на это. Она считала, что ребенок может представлять себе некоторые вещи после просмотра мультфильма "Корпорация монстров".

Чтобы успокоить дочь, Эшли даже дала ей бутылку с водой, которую назвала "монстр спреем". Однако, через несколько месяцев, увидев кружащиеся вокруг дымохода рои пчел, женщина вызвала службу борьбы с вредителями, пишет BBC.

Вас также заинтересует: Дикая ворона дружит с двухлетним мальчиком и не дает ему покоя (забавное видео)

Когда специалисты приехали по вызову, женщину ждал настоящий ужас: за стенами спальни дочери оказался улей, где проживало 50 000 медоносных пчел.

За стенами комнаты нашли тысячи пчел. Источник: Скриншот с видео tiktok.com/@classashley

За стенами комнаты нашли тысячи пчел. Источник: Скриншот с видео tiktok.com/@classashley

За стенами комнаты нашли тысячи пчел. Источник: Скриншот с видео tiktok.com/@classashley

Эшли Класс задокументировала свою невероятную историю в TikTok, где поделилась видео с процессом извлечения пчелиного гнезда. Ее ролики быстро набрали миллионы просмотров.

"Когда ваша дочь слышит "монстров" в стенах", – написала Эшли в первом видео. "Оказалось, что жужжало 50 000 пчел".

На кадрах видно, как тепловые камеры фиксируют улей. Выяснилось, что пчелы в течение восьми месяцев строили свой дом в стенах дома. Соты и мед, произведенные трудолюбивой колонией, весили 45,3 кг.

Считается, что пчелы попали в дом из-за дымохода и дыры в глиняной трубе, которой раньше обогревали комнаты. Однако это было не единственное гнездо. Позже в доме был обнаружен еще один улей, что увеличило общее количество пчел в доме Эшли Класс до 60 тысяч.

Пасечник Кертис Коллинз, уже шесть лет вывозящий ульи из дома, признался, что это "возможно, первый случай", когда он обнаружил улей, достигающий от пола до потолка.

Эшли Класс сообщила, что потратила около 20 000 долларов США на борьбу с пчелами.

Напомним, в США черный пес по болезни стал полностью белым.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!