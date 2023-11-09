Ребенок станет несчастливым и несамостоятельным: Почему нельзя доедать за своими детьми

Многие матери сталкиваются с трудностями, когда их дети не проявляют особого аппетита, и часто они доедают за своими малышами. Однако народные приметы указывают, что это может оказаться не лучшим вариантом. Разберемся, почему так считается.

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Одно из объяснений состоит в том, что мать, доедая за ребенком, лишает ее энергии и жизненных сил. Древние люди считали пищу своеобразным сакральным ресурсом, добытым требовавшим определенных усилий. Таким образом, доедая за ребенком, можно было лишить его важной энергии, пишет OBOZREVATEL.

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Другая трактовка приметы связана с самостоятельностью ребенка. Считается, что разделение одной лоханки пищи может "привязать" людей друг к другу, особенно в отношениях матери и ребенка. Это может нанести вред ребенку, не позволяя ему развивать самостоятельность.

Еще одно объяснение состоит в символике пищи как знака достатка и счастья. В древности постоянный доступ к пище считался признаком богатства. Поэтому вероятность того, что мать доедает за ребенком, может лишить ее будущего счастья и изобилия.

Попытки матери доедать за ребенком могут вызвать психологические и поведенческие проблемы. Такие действия могут позволять ребенку нарушать свои границы и переводить свои обязанности на других. Также это может привести к неверному представлению о ценности пищи и разборчивости.

Важно слушать своего ребенка, сохраняя баланс между попытками кормить и избеганием пищевого насилия.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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