Редкостный клад средневековых монет XI века нашел металлоискатель в Польше: фото

Небольшое, но значительное сокровище средневековых монет было найдено вблизи города Илава на севере Польши. Он содержит 13 монет и частей монет, большинство из них – крестовые денарии, серебряные монеты, отчеканенные в Саксонии специально для торговли с западными славянами.

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Одна из обломочных монет – брактеат XIII в., отчеканенный Самбором II, герцогом Померании, пишетmiamiherald.com.

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Монеты названы в честь кавалерского креста, всегда находящегося на реверсе этих денариев. Без каких-либо подлинных надписей или других ссылок на год чеканки их невозможно точно датировать, но их изготовляли только между 965 годом нашей эры и началом 12 века. У них необычно высокие края с обеих сторон.

Денарии являлись основной валютой на территории современной Польши во второй половине 11 века. В Польше было найдено несколько сокровищ крестовых динариев, наибольшее из которых, обнаруженное в 1935 году в Слушкуве, центральная Польша, содержало более 12 500 монет.

По словам представителя Острудского музея, расположение этого клада интересным образом вписывается в идентифицированную структуру поселений южного микрорегиона Езерака.

"Мы имеем там, среди прочего, прусскую крепость XI-XII веков, сеть открытых поселений, разные типы земляных укреплений, которые приписывают Пруссии. Это сокровище дополняет наши знания о поселенческой деятельности этой зоны", — отметил археолог.

Металлодетекторы из Илавской поисковой группы обнаружили клад монет на склоне холма за городом. Согласно польскому законодательству, металлодетекторы имели разрешение от землевладельца и реставратора памятников на обыск места.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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