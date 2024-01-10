Регулирует уровень сахара в крови и помогает похудеть: почему батат полезнее картофеля
Батат, или сладкий картофель, является одним из самых питательных овощей в мире. Он содержит широкий спектр витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут принести пользу здоровью.
Об этом пишет Shuba.
Калорийность и гликемический индекс
Батат обладает относительно низкой калорийностью и гликемическим индексом. Это означает, что он может быть полезен людям, которые пытаются контролировать вес или уровень сахара в крови.
Витамины и минералы
Батат является хорошим источником витаминов группы В, также витаминов А, С и Е. Он также содержит минералы, такие как кальций, фосфор, калий и магний.
Каротиноиды
Батат имеет яркий оранжевый цвет благодаря каротиноидам, антиоксидантам, которые могут защитить от некоторых хронических заболеваний.
Пищевые волокна
Батат является хорошим источником пищевых волокон, важных для пищеварения и общего состояния здоровья.
Полезны для кишечника
Пищевые волокна в батате помогают поддерживать здоровье кишечника, предотвращая диарею и другие проблемы с желудком.
Поддерживает работу мозга
Антиоксиданты в батате могут помочь защитить мозг от повреждений, связанных с возрастом.
Польза для сердца
Пищевые волокна и антиоксиданты в батате могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Как готовить батат?
Батат можно готовить разными способами, например, запекать, жарить, варить или тушить.
Советы по приготовлению батата:
- Выбирайте твердый сладкий картофель без пятен и повреждений.
- Храните батат в темном прохладном месте.
- Готовьте батат сразу после очистки или нарезки, чтобы он не потемнел.
- Проткните сладкий картофель перед запеканием, чтобы он равномерно пропекся.
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