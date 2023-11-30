Рекордно мощная магнитная буря ударит по Земле: как защититься
Мощные геомагнитные штормы, продолжающиеся на Земле от 29 ноября, значительно усилятся. В пятницу, 1 декабря, сила магнитных бурь достигнет красного К-индекса 7 (максимальные значения составляют 9 баллов).
Согласно данным центра Meteoagent, 2 декабря геомагнитные колебания стихнут до 5 баллов, однако еще будут оставаться опасными для метеозависимых людей.
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Предварительный прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 г.
- 1 декабря – K-Index 7
- 2 декабря – K-Index 5
- 3 декабря – K-Index 2
- 4 декабря – K-Index 4 (буря средней интенсивности)
- 5 декабря – K-Index 5 (высокий уровень)
- 6 декабря – K-Index 4 (средний уровень)
- 7 декабря – K-Index 4
С 8 по 11 декабря – штормов не предвидится.
12 декабря ожидается четырехбалльная магнитная буря, которая может повториться 18 числа.
19 декабря ожидается мощный геомагнитный шторм в 5 баллов. А в период с 22 по 24 декабря сила ударов упадет до 4 баллов.
Воздействие магнитных бурь на людей
Во время мощных геомагнитных колебаний люди могут почувствовать следующие симптомы:
- Головная боль
- Усталость
- Бессонница
- Нарушение сердечного ритма
- Снижение АД
- Головокружение
- Депрессия
Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.
Как уберечь здоровье во время магнитной бури:
- Уменьшите физические нагрузки.
- Магнитные бури могут вызвать усталость и слабость, поэтому лучше избегать тяжелых физических нагрузок.
- Соблюдайте здоровый образ жизни.
- Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить иммунитет и уменьшить влияние магнитной бури на организм.
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