Решит сразу несколько проблем: зачем бросать чайные пакеты в унитаз

Кто не любит уют и аромат, которые дает нам чашка горячего чая? А если добавить к этому еще и домашнюю выпечку, то чувство счастья и комфорта становится просто невероятным!

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Но мало кто знает, что чайные пакетики могут быть полезны не только для заваривания чая. Их можно использовать для решения многих бытовых проблем, пишет РадиоТрек.

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Вот 5 лайфхаков с чайными пакетиками, которые сделают твою жизнь лучше:

1. Избавься от желтого налета в унитазе.

Просто положи пакетики на налет, оставь на несколько часов (или лучше на всю ночь), а утром протри ершиком. Желтый как не было!

2. Очистите унитаз от микробов и запаха.

Чайные пакетики обладают антибактериальными свойствами, поэтому помогут тебе очистить унитаз от вредной микрофлоры и неприятного запаха.

3. Используй чайные пакетики для ароматизации туалета.

Чай с ароматическими добавками не только очистит унитаз, но наполнит туалет приятным запахом.

4. Сними усталость с глаз.

Заваренные чайные пакетики можно использовать в качестве компрессов для глаз. Они помогут снять усталость, отеки и красноту.

5. Отполируй мебель.

Чайные пакетики с черным чаем можно использовать для полировки мебели. Они помогут удалить пыль, грязь и мелкие царапины.

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