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Рецепт из детсада: как приготовить творожную запеканку, что нравится малышам.

Игорь Романько

Как сделать творожную запеканку как в детсадах

Помните ту аппетитную творожную запеканку с детства, из садика? Ее нежный вкус невозможно забыть! С этой статьей вы сможете легко воспроизвести это вкусное блюдо и порадовать себя и своих близких.

Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в сырную массу изюм, цукаты, курагу или другие сухофрукты. Или же полейте запеканку фруктовым соусом или вареньем. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.

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Ингредиенты:

  • 500 г кислого сыра (лучше домашнего)
  • 3 куриных яйца
  • 120 г сахара
  • 150 г сливочного крема
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
  • Сливочное масло или масло для смазывания формы

Приготовление:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
  2. В миске тщательно смешайте творог, яйца, сахар, сливочный крем и ванильный экстракт.
  3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом или растительным маслом.
  4. Вылейте творожную массу в форму и равномерно распределите.
  5. Выпекайте 35-40 минут, до золотистой корочки.
  6. Дайте запеканцы немного остыть.
  7. Подавайте теплой, по желанию полейте медом.

Эта творожная запеканка:

  • Очень легко готовится.
  • Обладает нежным и аппетитным вкусом.
  • Прекрасно подходит для перекуса или десерта.
  • Понравится и взрослым и детям.

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