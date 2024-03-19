Рецепт из детсада: как приготовить творожную запеканку, что нравится малышам.

Помните ту аппетитную творожную запеканку с детства, из садика? Ее нежный вкус невозможно забыть! С этой статьей вы сможете легко воспроизвести это вкусное блюдо и порадовать себя и своих близких.

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Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в сырную массу изюм, цукаты, курагу или другие сухофрукты. Или же полейте запеканку фруктовым соусом или вареньем. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.

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Ингредиенты:

500 г кислого сыра (лучше домашнего)

3 куриных яйца

120 г сахара

150 г сливочного крема

2 ст. л. меда

1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)

Сливочное масло или масло для смазывания формы

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. В миске тщательно смешайте творог, яйца, сахар, сливочный крем и ванильный экстракт. Смажьте форму для запекания сливочным маслом или растительным маслом. Вылейте творожную массу в форму и равномерно распределите. Выпекайте 35-40 минут, до золотистой корочки. Дайте запеканцы немного остыть. Подавайте теплой, по желанию полейте медом.

Эта творожная запеканка:

Очень легко готовится.

Обладает нежным и аппетитным вкусом.

Прекрасно подходит для перекуса или десерта.

Понравится и взрослым и детям.

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