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Рецепт из "Энеиды": как приготовить полтавские пундики

Игорь Романько

Как сделать полтавские пундики

Пундики – это вкусные пирожки с разными начинками, которые являются классикой украинской кухни. Их рецепты отличаются в зависимости от региона. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом полтавских пундиков с луком и шкварками.

Полтавские пундики по рецепту из Youtube канала "Вселенная Рецептов" – это ароматное и сытное блюдо, которое придется по вкусу всем. Их можно есть как горячими, так и холодными.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 300 мл кефира
  • 500 г муки
  • 0,5 ч. л. соды
  • Масло подсолнечное

Для начинки:

  • 150 г сала
  • 2 луковицы
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир и размешайте до однородности.
  2. Просейте муку, добавьте соду и кефирную смесь. Вымешайте мягкое тесто. Оставьте его на 20 минут.
  3. Приготовьте начинку: нарежьте кубики сало и вытопите шкварки на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Разделите тесто на 12 частей, раскатайте лепешки диаметром 10-12 см.
  5. Жарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяности.
  6. Застелите противень пергаментом. Выкладывайте пундики столбиками, перекладывая шкварками с луком.
  7. Запекайте в духовке при 130-140 градусах в течение 6-7 минут.

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