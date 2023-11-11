Рецепт коломыйских картофельных книглей со шкварками
Если вы посетите Коломыю на Прикарпатье, рекомендуем попробовать местное фирменное блюдо -книгли из картофеля, которые подаются жареным луком и шкварками. Предлагаем вам приготовить ее по рецепту от Shuba.
Ингредиенты:
Сырой картофель -800 г.
Вареный картофель: 800 г
Яйцо куриное: 1 шт.
Крахмал кукурузный: 4 ст. л.
Соль: по вкусу
Для зажарки:
Сало: 100 г
Лук репчатый: 1 шт.
Паприка молотая: 1 ч. л.
Для варки:
Вода: 3 л
Соль: по вкусу
Крахмал: 2 ст. ложки
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Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и сало. Сырой и вареный картофель натрите на терке и отцедите жидкость. Добавьте яйцо, соль, крахмал и перемешайте. Сформируйте из массы шарики и немного их сдавите.
2. Вскипятите воду с солью. К кипятку добавьте растворенные 2 ложки крахмала в 100 мл воды и перемешайте. Шарики положите в кипящую воду, варите до всплытия.
3. За это время приготовьте поджарку: на сковороде поджарьте сало, добавьте лук и жарьте вместе до золотистого цвета. Посыпьте паприкой и вылейте готовую зажарку на шарики.
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