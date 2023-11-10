Рецепт квашеной капусты с яблоком за 20 минут
Несмотря на легкость и быстроту приготовления, эта капуста по рецепту Shuba удивит вас насыщенным пикантным вкусом. Ее можно есть как по отдельности, так и добавлять в блюда.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 1 шт.
Морковь – 3 шт.
Яблоко симиренка – 2 шт.
Соль каменная
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Способ приготовления:
Нашинкуйте капусту, очистите морковь и натрите ее на терку. Яблоки нарежьте ломтиками.
Все переложите в кастрюлю или миску, добавьте соль, перемешайте и оставьте на три дня при комнатной температуре, ежедневно перемешивая.
Напомним, мы уже писали, как приготовить идеальную квашеную капусту.
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