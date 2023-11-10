Рецепт квашеной капусты с яблоком за 20 минут

Несмотря на легкость и быстроту приготовления, эта капуста по рецепту Shuba удивит вас насыщенным пикантным вкусом. Ее можно есть как по отдельности, так и добавлять в блюда.

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Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 шт.

Морковь – 3 шт.

Яблоко симиренка – 2 шт.

Соль каменная

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Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту, очистите морковь и натрите ее на терку. Яблоки нарежьте ломтиками.

Все переложите в кастрюлю или миску, добавьте соль, перемешайте и оставьте на три дня при комнатной температуре, ежедневно перемешивая.

Напомним, мы уже писали, как приготовить идеальную квашеную капусту.

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