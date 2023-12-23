Рецепт медового кутьи с рисом, изюмом и орехами

Невероятно вкусный рецепт кутьи с рисом, медом, поджаренными изюмами и орехами. Обладает очень насыщенным вкусом. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

Рис длиннозернистый – 500 г

Вода – 1,5 л

Соль – по вкусу

Масло подсолнечное рафинированное – 120 г

Изюм - 200 г

Грецкие орехи – 150 г

Мед жидкий – 150 г

Грецкие орехи для украшения – 50 г

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Приготовление

Отварите рис в подсоленной воде до готовности примерно 15-20 минут. Переложите рис в дуршлаг и хорошо промойте проточной холодной водой. Дайте жидкости стечь. Вымойте и обсушите изюм бумажными полотенцами. Грецкие орехи разрежьте пополам. Разогрейте в сковороде масло без запаха. Добавьте изюм. Когда изюм увеличится в размере (набухнет), сделайте среди них отверстие и всыпьте орехи. Продолжайте жарить орехи с изюмом на среднем огне в течение 30 секунд. Перемешайте компоненты и продолжайте жарить еще 30 секунд. Выключите огонь, но оставьте сковороду на плите, ведь процесс поджарки еще будет продолжаться. Перебросьте изюм с орехами на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего масла. Выложите рис в глубокую миску. Добавьте изюм с орехами, мед и перемешайте. Выложите кутью в праздничную миску горкой. Украсьте половинками орехов.

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