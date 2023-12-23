Рецепт медового кутьи с рисом, изюмом и орехами
Невероятно вкусный рецепт кутьи с рисом, медом, поджаренными изюмами и орехами. Обладает очень насыщенным вкусом. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Рис длиннозернистый – 500 г
- Вода – 1,5 л
- Соль – по вкусу
- Масло подсолнечное рафинированное – 120 г
- Изюм - 200 г
- Грецкие орехи – 150 г
- Мед жидкий – 150 г
- Грецкие орехи для украшения – 50 г
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Приготовление
- Отварите рис в подсоленной воде до готовности примерно 15-20 минут.
- Переложите рис в дуршлаг и хорошо промойте проточной холодной водой. Дайте жидкости стечь.
- Вымойте и обсушите изюм бумажными полотенцами. Грецкие орехи разрежьте пополам.
- Разогрейте в сковороде масло без запаха. Добавьте изюм.
- Когда изюм увеличится в размере (набухнет), сделайте среди них отверстие и всыпьте орехи.
- Продолжайте жарить орехи с изюмом на среднем огне в течение 30 секунд.
- Перемешайте компоненты и продолжайте жарить еще 30 секунд. Выключите огонь, но оставьте сковороду на плите, ведь процесс поджарки еще будет продолжаться.
- Перебросьте изюм с орехами на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Выложите рис в глубокую миску. Добавьте изюм с орехами, мед и перемешайте.
- Выложите кутью в праздничную миску горкой. Украсьте половинками орехов.
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