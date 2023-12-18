Рецепт рождественского печенья с королевской глазурью: дети будут в восторге

Песочное печенье служит отличным основанием для веселого рождественского рисования. Тесты для печенья можно приготовить заранее и оставить на несколько часов для охлаждения.

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Что отличает это разрисованное песочное печенье, так это его доступность – не требуется кондитерский мешок. Дети будут в восторге от такого печенья на Рождество и Новый год, сообщает Express.co.uk.

Для приготовления печенья понадобятся:

125 г несоленого сливочного масла, размягченного;

65 г непросеянной сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

250 г муки.

Для глазури нужно взять 455 г сахарной пудры, три столовых ложки порошка меренги и 6-8 столовых ложек теплой воды.

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В миксере с лопастной насадкой взбейте масло и сахарную пудру на средней скорости, пока смесь не станет легкой и пышной. Добавьте ваниль и продолжайте взбивать примерно 20 секунд.

Постепенно добавьте муку и соль в смесь, взбивая на низкой скорости, пока не образуется однородное тесто. Переложите его на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность и сформуйте из него бревно, прежде чем завернуть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник.

Разогрейте духовку до 180°C и застелите два противня пергаментной бумагой. Извлеките охлажденное тесто из холодильника и разверните его, разрежьте тесто на 24 круга.

Разложите печенье на подготовленные листы для выпечки и готовьте, пока края не станут золотистыми. Этот процесс занимает примерно 11-12 минут на партию. Дайте испеченному печенью остыть на противне в течение 5 минут.

В миксера с насадкой для взбивания смешайте сахарную пудру, порошок безе и шесть столовых ложек теплой воды. Взбейте ингредиенты на средней скорости до полного соединения и однородности.

Постепенно добавляйте еще теплую воду, по одной столовой ложке, пока глазурь не достигнет намазанной консистенции. Выложите смесь ложкой в полиэтиленовый пакет с отрезанным одним углом, готовый к декорированию.

Нанесите готовую королевскую глазурь на печенье, используя деревянную лопатку, чтобы наполнить и распределить ее по краям каждого печенья, и дайте украшенному печенью постоять при комнатной температуре, пока глазурь не высохнет.

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