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Рецепт с детства: Как приготовить сладкие ленивые вареники с сыром

Игорь Романько

Как сделать сладкие ленивые вареники с кисломолочным сыром

Вареники с сыром – это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое нравится как детям, так и взрослым. Существует множество рецептов приготовления этого блюда, но мы предлагаем вам один из самых простых и вкусных.

Подавать вареники можно со сметаной, сгущенкой, медом, вареньем, шоколадом или сиропами. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".

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Ленивые вареники с сыром: рецепт

Ингредиенты:

  • 200 г кисломолочного творога
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 1/3 ч. л. соли

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты. Сыр предварительно протрите через сито.
  2. Смешайте творог, яйцо, сахар и соль в миске до однородной массы.
  3. Постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно помешивая ложкой. Количество муки может варьироваться в зависимости от сырости.
  4. Посыпьте рабочую поверхность мукой.
  5. Разделите тесто на две части. Из каждой части сформируйте колбаску.
  6. Нарежьте колбаски на одинаковые кусочки и сформуйте из них шарики.
  7. Вскипятите воду в кастрюле, посолите ее.
  8. Выложите вареники в кипящую воду и варите в течение 4 минут, периодически помешивая.
  9. Готовые вареники переложите в тарелку, добавьте сливочное масло и посыпьте сахаром.

Дополнительные советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в сыр ванильный сахар, изюм или цукаты.
  • Для яркого цвета можно добавить в тесто пищевой краситель.
  • Вареники можно заморозить в прок. Для этого выложите их на сито или тарелку, заморозьте, затем переложите в пакет для заморозки.

Приятного аппетита!

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