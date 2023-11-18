Рецепт шоколадных мафинов с грушей: дети будут в восторге
Эти мафины по рецепту от Shuba отлично подходят в качестве перекуса. Их можно брать с собой на работу и в школу. Наслаждайтесь ярким вкусом и нежностью выпечки.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 200 г
Яйца куриные – 2 шт.
Молоко – 80 мл
Масло подсолнечное – 50 мл
Экстракт ванили – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Сахарная пудра – 150 г
Шоколадная стружка – 80 г
Сметана – 50 г
Груши – 1 шт.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Какао-порошок – 35 г
Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком, ванилином и растительным маслом.
2. Просейте муку с какао и разрыхлителем. Добавьте сахар и щепотку соли. Перемешайте.
3. Соедините жидкие и сухие ингредиенты, перемешайте.
4. Половину груши нарежьте кубиками, половину – тонкими ломтиками. Кубики положите в тесто и перемешайте.
5. Возьмите формы для мафинов и наполните их тестом. Украсьте кусочками груш.
6. Выпекайте при температуре 180°С 20 минут.
Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенно-висеного печенья за 30 минут.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!