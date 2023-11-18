Рецепт шоколадных мафинов с грушей: дети будут в восторге

Эти мафины по рецепту от Shuba отлично подходят в качестве перекуса. Их можно брать с собой на работу и в школу. Наслаждайтесь ярким вкусом и нежностью выпечки.

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Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 г

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко – 80 мл

Масло подсолнечное – 50 мл

Экстракт ванили – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Сахарная пудра – 150 г

Шоколадная стружка – 80 г

Сметана – 50 г

Груши – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Какао-порошок – 35 г

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Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком, ванилином и растительным маслом.

2. Просейте муку с какао и разрыхлителем. Добавьте сахар и щепотку соли. Перемешайте.

3. Соедините жидкие и сухие ингредиенты, перемешайте.

4. Половину груши нарежьте кубиками, половину – тонкими ломтиками. Кубики положите в тесто и перемешайте.

5. Возьмите формы для мафинов и наполните их тестом. Украсьте кусочками груш.

6. Выпекайте при температуре 180°С 20 минут.

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