Рецепт сытного ужина: запеканка с капустой и фаршем
Эта запеканка по рецепту от Shuba очень легка в приготовлении, но сытная и вкусная. Прекрасный вариант для ужина.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 0.5 шт.
Морковь – 2 шт.
Панировочные сухари – 100 г
Яйца куриные – 2 г
Мясной фарш – 500 г
Масло растительное – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Приправа к мясу – по вкусу
Сыр твердый – 100 г
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Способ приготовления:
Мелко нашинкуйте капусту и морковь.
Добавить фарш, сухари, яйца, соль, приправу и хорошо перемешать массу.
Разложите массу на противень застеленный пергаментом и смазанным маслом.
Противень поместите в разогретую до 180°C духовку и запекайте массу 30 минут.
Достаньте запеканку, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 15 минут.
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