Рецепт тыквенного пирога с корицей: идеально для вечернего чаепития
Этот пирог с рецептом от Shuba очень просто и быстро готовится, а тыкву в ней вы можете заменить морковью. Выпечка просто тает во рту.
Ингредиенты:
Тыква – 300 г
Яйца куриные – 3 шт.
Мука – 270 г
Сахарная пудра – 130 г
Молоко – 60 мл
Масло кокосовое – 120 мл.
Разрыхлитель – 2 ч. л.
Имбирь – 10 г
Корица – 1.5 ст. л.
Соль – 0.5 ч. л.
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Способ приготовления:
Тыкву натрите на терке.
Яйца взбейте с сахарной пудрой, добавьте масло и натертую тыкву.
Смешайте муку, разрыхлитель, имбирь, корицу и соль.
Соедините сухие и влажные ингредиенты. Форму смажьте растительным маслом и вылейте туда тесто.
Выпекайте при 180 С 50 минут.
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