Романтические киноленты на вечер: фильмы, которые помогут расслабиться со второй половинкой

Все мы иногда стремимся расслабиться и отвлечься от ежедневных проблем. И что может быть лучше, чем уютный вечер с отличным фильмом?

Эти романтические комедии по подборке сайта kino.24tv.ua – отличный способ расслабиться, посмеяться и зарядиться позитивом. Приготовьте попкорн, укутайтесь в пледе и наслаждайтесь просмотром!

Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

1. "Сбежавшая невеста" (1999)

Эта трогательная история рассказывает о Меги Карпентер, девушке, которая испугалась замужества и трижды убегала из-под венца. На ее пути встречается журналист Айк Грэм, который решает разоблачить "беглую невесту". Их отношения развиваются стремительно, но смогут ли они преодолеть все препятствия и обрести счастье?

2. "Как избавиться от парня за 10 дней" (2003)

Журналистка Энди Андерсон получает необычную задачу: написать статью о том, как избавиться от парня за 10 дней. Ее "жертвой" становится очаровательный рекламный агент Бенджамин Берри, который сам заключил пари со своим боссом, что сможет влюбить в себя девушку за это время. Возникнут ли настоящие чувства между героями, ведь их отношения основываются на выдумке?

3. "Чего хотят женщины" (2000)

Ник Маршалл – успешный рекламный агент, ожидающий повышения. Однако его планы рушатся, когда на должность топ-менеджера приглашают Дарси. Чтобы лучше понять женщин, Ник решает "примерить на себя их кожу" и случайно получает удар током, который дает ему возможность слышать их мысли. Этот опыт ведет к ряду комических ситуаций, но помогает Нику по-новому взглянуть на себя и свои отношения с женщинами.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!