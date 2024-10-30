Роскошные и удобные: топ-6 стильных моделей брюк, которые заменят джинсы в вашем гардеробе.

Хотя джинсы остаются незаменимой базой женского гардероба, в этом сезоне следует обратить внимание на альтернативные варианты брюк. Vogue.ua предлагает шесть стильных моделей, которые могут составить достойную конкуренцию традиционному дениму.

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Брюки из велюра

Универсальность велюра проявляется в разнообразии фасонов – от расслабленных силуэтов до приталенных моделей. Осенне-зимние коллекции предлагают варианты, которые легко заменят любимые джинсы любого кроя.

Трендовые штаны 2024-2025. Источник: Voque

Цветные кожаные брюки

Вместо классического черного цвета этой осенью следует выбрать яркие оттенки: изумрудный, оранжевый или красный. Такие брюки отлично сочетаются со стеганным пальто, объемным свитером, жаккардовой верхней одеждой или классическим жакетом.

Трендовые штаны 2024-2025. Источник: Voque

Брюки из трикотажа

Хотя трикотажные штаны редко встретишь на улицах города, они идеально подходят для холодного сезона. Кроме спортивных моделей стоит обратить внимание на вязаные варианты из шерсти, твида и кашемира. Главное правило – создавать элегантные, а не casual образы.

Трендовые штаны 2024-2025. Источник: Voque

Вельветовые модели

Вельвет, чье название corduroy происходит от французского "королевская мантия", придает образу утонченную нотку винтажности. Особенно удачно смотрятся модели цвета хаки в сочетании с тренчом или вощеным жакетом.

Трендовые штаны 2024-2025. Источник: Voque

Классические костюмные брюки

В 2024 году костюмные брюки занимают второе место по популярности после джинсов. Новые тренды предлагают более стройные силуэты, завышенную талию и полосатый принт. Вместо традиционного жакета советуют носить их с водолазкой, свитером или кардиганом.

Трендовые штаны 2024-2025. Источник: Voque

Замшевые штаны

Замша стала одной из ключевых тканей сезона. Брюки из этого материала, особенно в карамельных и коричневых оттенках, придают образу изысканности. Их можно сделать как акцентной, так и фоновой деталью ансамбля.

Трендовые штаны 2024-2025. Источник: Voque

Напомним, мы уже писали о трендовых цветах маникюра осени-зимы 2024-2025.

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