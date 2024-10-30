Роскошные и удобные: топ-6 стильных моделей брюк, которые заменят джинсы в вашем гардеробе.
Хотя джинсы остаются незаменимой базой женского гардероба, в этом сезоне следует обратить внимание на альтернативные варианты брюк. Vogue.ua предлагает шесть стильных моделей, которые могут составить достойную конкуренцию традиционному дениму.
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Брюки из велюра
Универсальность велюра проявляется в разнообразии фасонов – от расслабленных силуэтов до приталенных моделей. Осенне-зимние коллекции предлагают варианты, которые легко заменят любимые джинсы любого кроя.
Цветные кожаные брюки
Вместо классического черного цвета этой осенью следует выбрать яркие оттенки: изумрудный, оранжевый или красный. Такие брюки отлично сочетаются со стеганным пальто, объемным свитером, жаккардовой верхней одеждой или классическим жакетом.
Брюки из трикотажа
Хотя трикотажные штаны редко встретишь на улицах города, они идеально подходят для холодного сезона. Кроме спортивных моделей стоит обратить внимание на вязаные варианты из шерсти, твида и кашемира. Главное правило – создавать элегантные, а не casual образы.
Вельветовые модели
Вельвет, чье название corduroy происходит от французского "королевская мантия", придает образу утонченную нотку винтажности. Особенно удачно смотрятся модели цвета хаки в сочетании с тренчом или вощеным жакетом.
Классические костюмные брюки
В 2024 году костюмные брюки занимают второе место по популярности после джинсов. Новые тренды предлагают более стройные силуэты, завышенную талию и полосатый принт. Вместо традиционного жакета советуют носить их с водолазкой, свитером или кардиганом.
Замшевые штаны
Замша стала одной из ключевых тканей сезона. Брюки из этого материала, особенно в карамельных и коричневых оттенках, придают образу изысканности. Их можно сделать как акцентной, так и фоновой деталью ансамбля.
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