Роскошный ужин: как приготовить тушеную курицу в сметанном соусе

Кто сказал, что вкусно – это всегда сложно? Этот рецепт тушеной курицы в сметане доказывает обратное! Простые ингредиенты, немного времени – и вы наслаждаетесь изысканным блюдом.

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Рецептом поделились на сайте prostoway. Добавьте грибы, овощи – будет еще сытнее и ароматнее. Вместо сковороды используйте мультиварку – еще проще. Экспериментируйте со специями – курица любит карри, паприку, сушеный чеснок.

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Что понадобится:

500 г куриного филе;

3 ст. л. сметаны;

1 ст. л. лимонного сока;

1 луковица;

свежая зелень;

соль, специи по вкусу.

Как готовить:

Измельчаем лук и зелень, бросаем в миску. Нарезаем курицу соломкой, добавляем к луку и зелени. Смешиваем со сметаной, лимонным соком, зеленью, солью и специями. Оставляем мариноваться на несколько часов (чем дольше, тем лучше). Обжариваем на сковороде с оливковым под крышкой около 20 минут.

Подаем как самостоятельное блюдо или с любым гарниром: макаронами, рисом, картофелем.

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