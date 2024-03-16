Роскошный ужин: как приготовить тушеную курицу в сметанном соусе
Кто сказал, что вкусно – это всегда сложно? Этот рецепт тушеной курицы в сметане доказывает обратное! Простые ингредиенты, немного времени – и вы наслаждаетесь изысканным блюдом.
Рецептом поделились на сайте prostoway. Добавьте грибы, овощи – будет еще сытнее и ароматнее. Вместо сковороды используйте мультиварку – еще проще. Экспериментируйте со специями – курица любит карри, паприку, сушеный чеснок.
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Что понадобится:
- 500 г куриного филе;
- 3 ст. л. сметаны;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 луковица;
- свежая зелень;
- соль, специи по вкусу.
Как готовить:
- Измельчаем лук и зелень, бросаем в миску.
- Нарезаем курицу соломкой, добавляем к луку и зелени.
- Смешиваем со сметаной, лимонным соком, зеленью, солью и специями.
- Оставляем мариноваться на несколько часов (чем дольше, тем лучше).
- Обжариваем на сковороде с оливковым под крышкой около 20 минут.
Подаем как самостоятельное блюдо или с любым гарниром: макаронами, рисом, картофелем.
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