rus
Українська
Рецепты

Роскошный ужин: как приготовить тушеную курицу в сметанном соусе

Игорь Романько

Как правильно тушить курицу в сметане

Кто сказал, что вкусно – это всегда сложно? Этот рецепт тушеной курицы в сметане доказывает обратное! Простые ингредиенты, немного времени – и вы наслаждаетесь изысканным блюдом.

Рецептом поделились на сайте prostoway. Добавьте грибы, овощи – будет еще сытнее и ароматнее. Вместо сковороды используйте мультиварку – еще проще. Экспериментируйте со специями – курица любит карри, паприку, сушеный чеснок.

Читайте также: Что нельзя добавлять в деруны и советы для приготовления идеальных дерунов

Что понадобится:

  • 500 г куриного филе;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 луковица;
  • свежая зелень;
  • соль, специи по вкусу.

Как готовить:

  1. Измельчаем лук и зелень, бросаем в миску.
  2. Нарезаем курицу соломкой, добавляем к луку и зелени.
  3. Смешиваем со сметаной, лимонным соком, зеленью, солью и специями.
  4. Оставляем мариноваться на несколько часов (чем дольше, тем лучше).
  5. Обжариваем на сковороде с оливковым под крышкой около 20 минут.

Подаем как самостоятельное блюдо или с любым гарниром: макаронами, рисом, картофелем.

Советуем также обратить внимание на рецепт овсяного печенья с корицей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт