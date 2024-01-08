Рост как у человека: в США женщина вырастила кроля-гиганта (видео)
Жительница Сиэтла США завела фландрийского кроля, который стал проживать у нее дома. Пятилетний криль Cocoa Puff весит 9 кг и любит играть с детьми своей обладательницы Линдси Смит. Мэйси и Хантер считают его членом семьи.
У кроля есть собственная страница в Instagram, он имеет 300 000 подписчиков. Его хозяйка говорит, что приучила кролика к домашним условиям и он не живет в клетке, а бегает по дому.
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Линдси Смит сказала: "Мы с первого дня не могли поверить, насколько терпим и как спокоен он был с моими детьми".
По ее словам, ее дочь Мэйси ходит за ним повсюду, и он позволяет ей обниматься и использовать его как подушку.
"Это скрасило наш дом, потому что везде, где была Мэйси, должен быть Какао Паф", – добавила Линдси.
Владелец кроля рассказала, что в течение шести месяцев учила его ходить в туалет в лоток. И теперь он делает это как кот.
Семья научила кроля и ездить с ними в машине. Он размещается в детском кресле и смотрится в окно
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