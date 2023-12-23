Рождественские приметы: что делать, чтобы весь год сопровождала удача

Наши предки верили, что события и явления, происходящие на Рождество могут предсказать, каким будет следующий год. Ukr media поделился самыми популярными народными приметами на Рождество:

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Ясная ночь на Рождество предвещает богатый урожай ягод, фруктов и других культур.

Крепкий мороз на Рождество – к жарким летам.

Оттепель на Рождество - до весенних холодов.

Снег в Сочельник – к добрым известиям.

Вьюга на Рождество - до ранней весны.

Если первым гостем на Рождество будет темноволосый мужчина, то год будет удачным.

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Негативные приметы на Рождество:

Нельзя заниматься рукоделием, иначе в семье кто-то заболеет.

Нельзя заниматься уборкой, чтобы не вынести удачу из дома.

Нельзя выносить сор из избы, чтобы не вынести удачу и благополучие.

Нельзя идти на охоту, чтобы не навлечь беду.

Нельзя обманывать людей, чтобы не навлечь на себя неудачи.

Положительные приметы на Рождество:

На Рождество нужно зажечь церковную свечу в честь покойных родственников, чтобы они помогали вам в новом году.

В Рождественский праздник нужно держаться у хороших людей, чтобы быть счастливым весь год.

В Рождество нужно щедро угощать всех попадающих к вам в гости, а также домашних животных, чтобы весь год иметь деньги.

Любая покупка на Рождество приносит счастье и изобилие.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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