Рождественскую елку заметили в космосе: в NASA показали скопление звезд (фото и видео)

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) опубликовало изображение скопления молодых звезд, собравшихся в "новогоднюю елку".

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По данным NASA, фотография NGC 2264, также известного как "скопление рождественской елки", демонстрирует форму "космического дерева с сиянием звездных огней".

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Отмечается, что NGC 2264 на самом деле является скоплением газа и молодых звезд (возрастом от одного до пяти миллионов лет), расположенных в нашем Млечном Пути примерно в 2500 световых годах от Земли.

"Все начинает очень напоминать космос", — пошутили в Twitter космического агентства.

Отмечается, что изображение возвращено примерно на 150 градусов от эталона астронома к северу, направленному вверх.

"Это размещает вершину примерно конической формы дерева в верхней части изображения, хотя это не касается легкого обнаженного участка в ветвях дерева внизу справа, который, вероятно, следует повернуть в угол", – пояснили в NASA.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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