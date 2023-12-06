Рождество 2023 года по новому календарю: когда будут праздновать украинцы и какие традиции праздника

Украина в этом году будет официально праздновать Рождество по новому календарю. Вместо 7 января вся страна будет отмечать рождение Иисуса Христа 25 декабря.

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Что касается выходных дней на Рождество, то с 2023 года в Украине остается только один выходной – 25 декабря. Рождество 7 января перестает быть государственным праздником и становится обычным рабочим днем. Однако во время военного положения, продолжающегося в Украине из-за нападения россии, на официальные государственные праздники, которые приходятся на рабочие дни, нет выходных.

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В 2023 году 25 декабря – это понедельник, а значит, рабочий день.

Рождество Христово – один из важнейших праздников в православном календаре. Оно символизирует примирение человека с Богом и обновление человеческой природы. В православии Рождество входит в число двенадцатых праздников, ему предшествует Рождественский пост. Этот пост длится 40 дней.

Традиции и обычаи

Праздник Рождества Христова в Украине имеет многолетнюю историю и традиции. Вот некоторые из них:

Сочельник – это канун Рождества, который отмечается 24 декабря. В этот день хозяйки готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Главным блюдом является кутья – каша из пшеницы, мака, меда и орехов.

Колядки – это традиционные украинские обрядовые песни, поющие на Рождество. Колядники ходят по домам и поют колядки, желая хозяевам благополучия и счастья.

Праздники – это период празднования Рождества, который длится с 25 декабря по 19 января. В это время принято посещать церковные службы, петь колядки, ходить на вечерницы и гадать.

UAportal также подготовил подборку из 5 рецептов, которые пригодятся на зимние праздники. Песни подойдут для приготовления на Рождество.

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