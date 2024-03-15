Розовый, голубой и серый: топ-6 самых трендовых оттенков маникюра весны - 2024

Весна 2024 года обещает быть полна разнообразных и стильных вариантов маникюра. Актуальные цвета нейл-арта способны придать свежести и яркости вашему образу, демонстрируя модные тенденции сезона.

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Учитывая, что на улице весна, в тренде будут яркие и свежие оттенки. Каждая модница найдет себе по вкусу. Об этом пишет Радиотрек.

Серый

Спокойный серый цвет не следует считать скучным или незаметным. Напротив, он может стать основой для создания элегантного и лаконичного маникюра, гармонично сочетающегося с любым нарядом и уместным в различных обстоятельствах.

Коралловый

Насыщенный коралловый оттенок станет еще одним трендом весеннего сезона. Главное – тщательно подобрать оттенок, который удачно подчеркнет цвет вашей кожи на руках.

Розовый

Нежно-розовый цвет не теряет своей актуальности. Он придаст вашему маникюру свежесть и романтическое настроение, идеально сочетаясь с большинством оттенков одежды, за исключением слишком ярких цветов.

Лавандовый

Лавандовый цвет станет одним из весенних трендов. Его обожают за нежность и успокаивающее воздействие. Если однотонное покрытие кажется слишком простым, сделайте маникюр глазированным или хромированным.

Голубой

Голубой маникюр уже называют одним из главных трендов весны 2024 года. Вы можете выбрать светлый оттенок гель-лака, напоминающий безоблачное небо или морскую лазурь. Такой нейл-арт будет хорошо выглядеть на ногтях любой длины и формы.

Зеленый

Не упустите внимание и зеленые оттенки маникюра. Весной, как правило, популярностью пользуются цвета, напоминающие молодую траву и другие растения. Если же вы предпочитаете более насыщенные тона, остановитесь на изумрудном гель-лаке.

Дайте волю своему творчеству и экспериментируйте с разнообразными цветами и дизайном, чтобы создать неповторимый весенний маникюр, идеально отображающий ваш стиль и настроение.

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