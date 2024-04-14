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Рулетики из лаваша на шампурах: блюдо для приготовления на свежем воздухе
Шашлык из лаваша.
На свежем воздухе любое блюдо вкусно по-особому.
Сегодня ловите от нас с Эктором оригинальные рулетики, которые готовятся просто, а получаются очень вкусные.
Вам понадобится:
- Болгарский перец-2 шт;
- лук-1 шт;
- Петрушка- 50 г;
- фарш свинина-говядина - 1 кг;
- лаваш-2 шт;
– соль, перец.
Процесс приготовления:
* Перец и лук нарезать кубиком. Петрушку измельчить.
* Смешать овощи с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить.
* Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.
* Порезать рулетик на порционные кусочки.
* Нанизать их на шампур.
* Жарить на разогретом угле до готовности.
Храните, это очень вкусно.