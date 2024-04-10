Рядом с этими растениями ваши розы не выживут: список

Роза - королева цветов, но довольно требовательная красавица. Чтобы она радовала вас пышным цветением, нужно не только знать правила ухода, но и правильно подбирать ей "соседей".

Некоторые растения категорически нельзя сажать рядом с розами, ведь они могут ему существенно вредить, пишет BobVila.

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Хвойные и береза – враги номер один. Большие хвойные деревья, такие как сосны и ели, подкисляют почву, что роза не любит. К тому же они дают густую тень, а розам для обильного цветения нужно много солнца. Береза имеет мощную корневую систему, которая высасывает из почвы все полезные вещества, не оставляя розам шансов на нормальное развитие.

Папоротники и хосты – любители тени, вредящие розам. Эти растения хорошо растут в теневых местах, где почва влажная. А вот розы не переносят чрезмерной влажности, им нужна хорошо дренированная почва. Поэтому сажать папоротники и хосты рядом с розами нельзя – один из соседей будет постоянно страдать.

Изостазия, вербены и энотера – агрессивные конкуренты. Эти растения иногда сажают в качестве почвопокровных под розами. Это ошибка, ведь их корневая система очень агрессивна. Они быстро разрастаются и забирают в розы воду, питательные вещества и место.

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