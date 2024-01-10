Ряду пенсионеров могут заблокировать пенсионные карты: какая причина

Украинские пенсионеры, получающие пенсию на карту, должны регулярно снимать с нее средства. Если с карты в течение полугода не снимаются деньги, то Пенсионный фонд приостанавливает начисление средств на такой счет.

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Эта норма существует, чтобы оградить пенсионеров от мошенников. Если пенсионер долго не пользуется карточкой, то мошенники могут получить доступ к ее средствам, сообщила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

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Чтобы избежать блокировки пенсионной карты, необходимо хотя бы раз в пол года снимать с нее деньги. Можно также совершать другие транзакции, например, совершать покупки в интернете или переводить средства на другие счета.

Если пенсионная карточка была заблокирована, то для ее восстановления необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины со всеми необходимыми документами.

В Пенсионном фонде ранее сообщали, что 8 млн 303 тыс. 600 украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты на банковские карты.

В случае замены карты по истечении срока ее действия или в случае ее утраты нужно обратиться в отделение банка. Обычно после перевыпуска карточку "привязывают" к текущему счету пенсионера. В таком случае сообщать об изменении карты Пенсионный фонд не требуется.

В случае изменения самого счета или изменения банка, информацию об этом обязательно нужно предоставить органу ПФУ для своевременного получения пенсии.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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