Ржавые листья на плодовых деревьях: как и чем лечить

Если на листьях груши или других плодовых деревьев появились рыжие пятна и выросты в виде "рожков", это означает, что ваше дерево заражено ржавчиной. Это вызвано патогенным грибком Gymnosporangium sabinae.

Этот грибок имеет особенность развиваться на двух хозяевах – можжевельнике и груше. Можжевельник является основным хозяином, где грибок зимует, а затем, весной, образует споры, переносимые ветром на листья груши, сообщает consumerhm.gov.ua.

Сначала на листьях груши появляются оранжевые пятна, особенно после цветения во второй половине апреля. Ржавчина может также влиять на черенки и плоды, в частности во время эпидемий. В июле симптомы становятся еще более заметными, охватывая большую часть листьев. Цикл заражения повторяется каждые 1,5-2 года, но ржавчина не может заразить можжевельник или грушу саму по себе.

Вас также заинтересует: Как спасти помидоры от фитофторы

Хотя ржавчина обычно не наносит серьезного вреда, при массовом распространении она может значительно усложнить процесс фотосинтеза и подавлять рост побегов. При повторных заражениях растения могут ослабнуть и вымерзнуть.

Как бороться с ржавчиной

Чтобы бороться с ржавчиной на груше, важно учитывать несколько шагов и мер. Поскольку болезнь активно проявляется на местах, где встречаются груши и можжевельники, рекомендуется физически отделять декоративные хвойные насаждения от плодовых деревьев.

Первые опрыскивания можжевельника следует проводить с первыми весенними потеплениями, используя препараты, такие как Хорус 75 WG, Амистар Экстра 280 SC, Скор 250 ЕС, Тельдор 50 WG, чтобы предотвратить развитие грибницы на растениях.

Если на можжевельнике уже имеются желтые слизистые наросты, их необходимо обработать медесодержащими фунгицидами, например, Медян Экстра 350 SC. Обязательно также обрабатывать груши препаратами, такими как Луна Сенсейшен 500 SC, Флинт 50 WG, чтобы уничтожить грибок, когда пятна на листьях еще не видно, что делает ржавчину наиболее уязвимой.

После двухнедельного периода повторите обработку груши другими препаратами с другим действующим веществом, если листья уже покрыты ржавыми пятнами. В конце лета, если на листьях начнут появляться "рога", следует провести дополнительное опрыскивание, например, Купроксат, Медян Экстра 350 SC или Чемпион ЗП. Не забывайте удалять листья груши после их опадания и возделывать сад осенним опрыскиванием, дезинфицировать кору и весной удалять и сжигать сильно пораженные ветки можжевельника.

Постоянное применение эффективных препаратов позволит разорвать жизненный цикл паразита и минимизировать его вредное воздействие на ваши груши.

Напомним, раньше мы рассказывали чем подкормить помидоры, чтобы они выросли большие и сладкие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!