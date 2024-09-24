С этой иллюзией справятся только гении: найдите хомяка в большой комнате

Визуальные обманы увлекают людей, ведь заставляют разгадывать скрытые элементы и необычности, специально созданные для того, чтобы дезориентировать и ввести в заблуждение.

Мы убеждены, что только самые внимательные наблюдатели смогут обнаружить скрытого грызуна за 7 секунд. Хотите проверить, принадлежите ли вы к этой категории? Для этого достаточно сделать короткую паузу и настроить таймер. Об этом пишет Униан.

Инструкции достаточно просты: внимательно рассматривайте картинку, пытаясь найти на ней маленького грызуна. Начните, когда почувствуете готовность.

Оптическая иллюзия. Источник: Униан

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Надежным союзником в этой задаче всегда выступает обычная функция масштабирования изображения. Это помогает подробнее рассмотреть все элементы картинки, не пропуская объект или существо, которое вы пытаетесь отыскать.

Правильный ответ

Грызуна спрятали в правом нижнем углу иллюстрации, вы можете заметить его рядом с диваном.

Оптическая иллюзия. Источник: Униан

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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