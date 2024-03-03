С каким маслом выйдет лучший домашний майонез

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Даже такой простой соус, как майонез, может выглядеть очень изысканно.

Только посмотрите.

Готовлю его как первый шаг к праздничному салату.

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Отож майонез:

2 жовтка

300-340г очищеної олії без запаху

1 ст ложка ніжної гірчиці (25г)

Сіль за смаком

1 чайна ложка цукру

Чорний Перець

Сік 1/3 лимону

50г води(йогурту, сметани)

Приготування:

Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком, як то кажуть, розітріть добіла! Це потрібно для того, щоб процес емульгаціі йшов дуже легко.

Далі тонесенькою струйкою додаємо олію, іноді треба навіть частинами (додали-перемішали) і дуже уважно!

Суміш густіє на очах.

Коли додали майже усю олію, маса вже щільна і густа! Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.

Далі додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко чи як я обожнюю - нежирні йогурт чи сметану - в такому випадку можна навіть більше ніж у рецепті - і соус стає більш легким.

Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба: це ще сіль чи цукор.

Увага

Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі і замочуйте в розчині соди або оцету на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцету), потім промийте водою.

Найкраща олія - виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновані: кукурудзяну, соняшникову, оливкову.

Майонез стає густіше у холодильнику за 2-3 години.

Замість води чи молока можно взяти більше йогурту або сметани - дуже смачно і, звісно, змінює смак.

Різні види оцету допомоможуть змінювати смаки - порівняйте: -винний, бальзамік, яблучний чи настояний на ягодах, горіхах.

Строк зберігання з молоком - 3 дні, з водою, йогуртом чи сметаною 7-10 днів у холодильнику.

Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції і навіть соєвий соус - іноді бувають неймовірні смаки.

Майонез це емульсія.

Гарний майонез гідний лайку, згодні?