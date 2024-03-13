С какого напитка лучше всего начинать свой день

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У меня всегда с вечера заготовлен огромный графин с талой лимонной водой (иногда ещё добавляю свежую давленную мяту).

После нескольких стаканов такой воды чаще всего пью горькие травяные чаи. Горечи, как здоровый наркотик - сначала пить их некоторым будет неприятно, но довольно быстро рецепторы привыкают к горькому вкусу, и вам захочется пить горький чай покрепче, организм даже сам попросит его по утрам. На радость, горькие травы все желчегоннные, мочегонные и лимфостимулирующие, что нам и нужно утром чаще я завариваю с вечера сборы горьких трав в термосе, в его состав могут входить каждый раз немного разные травы, но в основе почти всегда: бессмертник, зверобой, тысячелистник, корень одуванчика. ну а добавками приукрашаю вкус: мята, чабрец, кардамон, гвоздика, как вариант.

Иногда мне хочется пряный вариант. и тогда с вечера заготавливаю в термосе имбирный чай с бадьяном, кардамоном и мятой. Он также имеет очень хороший мочегонный и противоотечный эффект.

Если я не спешу завтракать, то могу ещё выпить овощной фреш, сейчас моя любовь: сельдерей-яблоко, но если планирую скоро завтракать, то могу выпить: апельсин-морковь-грейпфрут.

Сейчас и на лето я не планирую пить кофе, но до этого могла позволить себе после всего выпитого чашечку ароматного вдохновения.

Сегодня по настроению пью чай из артишока - у него мягкий нежный вкус и такой же щадящий желчегонный эффект.

Организм утром всегда обезвожен, даже если вы проснулись с выраженными отеками. поэтому пить нужно утром много! 500 мл жидкости (чай/фреш/вода) - это минимум, чтобы нормализовать водный баланс и помочь жкт утром вовремя восстановиться и начать эффективную работу над очищением.

А с каким напитком вы встречаете утро сегодня?