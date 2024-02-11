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С какой частотой необходимо менять зубную щетку: вы будете удивлены

Цихоцкая Мария

С какой частотой необходимо менять зубную щетку: вы будете удивлены

Регулярная чистка зубов качественной и чистой зубной щеткой является основой профилактики большинства заболеваний полости рта. Поэтому очень важно не забывать ее изменять. Зубная щетка – незаменимый инструмент в ежедневной борьбе за здоровье зубов. Однако, как и любой инструмент, он имеет свой срок службы.

Об этом пишет ТСН.

Как часто нужно менять зубную щетку?

Стоматологи советуют менять зубную щетку раз в три месяца. Однако это лишь ориентировочный термин.

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Вот несколько признаков, что пора менять зубную щетку:

  • Щетина начала "расползаться" в разные стороны.
  • Щетина стала мягкой.
  • На щетке появились трещины или сколы.
  • Вы ощущаете дискомфорт при чистке зубов.

Электрическая зубная щетка:

Насадка к электрической зубной щетке рекомендуется менять раз в три месяца.

Вот несколько советов, как правильно чистить зубы:

  • Чистите зубы дважды в день перед завтраком и перед сном.
  • Используйте мягкую или среднюю зубную щетку.
  • Наносите на зубную щетку горошинку зубной пасты.
  • Чистите зубы круговыми движениями в течение 2 минут.
  • Не забывайте чистить язык.
  • После чистки зубов прополощите рот водой.

Не забывайте посещать стоматолога раз в шесть месяцев для профессиональной очистки и осмотра.

Дополнительные советы:

  • Храните зубную щетку в сухом месте.
  • Не держите зубную щетку в закрытом контейнере.
  • Регулярно промывайте зубную щетку горячей водой.

Смена зубной щетки – это простой, но важный шаг к сохранению здоровья ваших зубов!

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