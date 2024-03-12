С какой регулярностью нужно менять ершик для унитаза: вы будете удивлены
Поддержание чистоты в туалете требует тщательной очистки унитаза с помощью специальной щетки. Ее щетинки эффективно удаляют загрязнения, бактерии и бактерии. Однако добиться должного уровня гигиены можно только используя чистую щетку для унитаза.
Грязь и отложения, которые счищаются со стенок унитаза, оседают на щетке, а затем попадают обратно во время следующей чистки. Устаревшая и грязная щетка может привести к неприятному запаху в туалетной комнате. Поэтому важно следить за его чистотой и своевременно заменять. Об этом пишет utopia.
Как часто заменять щетку для унитаза
Срок эксплуатации щетки определяется индивидуально. В целях соблюдения гигиены рекомендуется изменять ее каждые три-шесть месяцев. Однако в некоторых случаях это следует делать чаще, как указано на портале Utopia. Следует учитывать следующие факторы:
* Количество жителей. В большой семье щетку придется менять почаще.
* Интенсивность использования щетки. Если вы редко бываете дома, достаточно менять ее раз в полгода.
* Щетку следует заменить, если кто-то из домочадцев перенес желудочно-кишечное заболевание.
* Если щетка имеет изношенный и негигиенический вид, ее тоже нужно выбросить.
* Силиконовые щетки более долговечны, чем традиционные щетинные, поскольку не деформируются и их легче чистить.
* Если вы не очищали щетку регулярно, ее следует заменить как можно скорее
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Как очищать щетку для унитаза
Тщательная очистка щетки может продлить ее срок службы.
- Налейте в унитаз чистящее средство или смесь уксуса с лимонной кислотой и замочите в нем щетку на 30 минут. Также щетку можно замачивать в ее держателе, но туда нужно добавить воду.
- Через полчаса спустите воду в унитазе и ополосните в ней щетку.
- Не забудьте очистить держатель щетки. Рекомендуется использовать для этого смесь воды с небольшим количеством уксуса или специальным чистящим средством сантехники.
Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь ершику для униатаза.
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