С какой скоростью может двигаться автомобиль в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Красный автомобиль двигается прямо, но нужно определить допустимую скорость. Знак "70" на синем фоне неопытные водители могут спутать с другими знаками.

С какой скоростью разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля? Об этом рассказали pdr2024tests.

В самом деле, знак в задаче – это 5.33 "Рекомендуемая скорость". Он отличается прямоугольной формой. Этот знак не запрещает, а рекомендует двигаться с указанной скоростью.

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Выше установлен знак 5.52 "Конец населённого пункта". Соответственно далее водитель продолжит движение по дороге вне населенного пункта.

Согласно пункту 12.6 ПДД, на таких дорогах разрешается ехать со скоростью не более 90 км/ч. Таким образом, водителю красного авто предлагается продолжить движение со скоростью 70 км/ч, но он может разогнаться до 90 км/ч.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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