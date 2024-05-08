С какой стороны водитель может выполнить объезд препятствия: задача на знание ПДД (видео)

Во время объезда препятствий некоторые водители нарушают ПДД. В частности, так происходит по незнанию правил.

С какой стороны водителю можно выполнить объезд препятствия? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

С левой стороны нанесена дорожная разметка 1.1, она разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения.

Читайте также: В каком из трех направлений водителю разрешено двигаться: тест на знание ПДД (видео)

Как исключение, при обеспечении безопасности дорожного движения, разрешается пересекать такую линию для объезда неподвижного препятствия.

Соответственно, в этой ситуации водитель может объехать препятствие с любой стороны.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!