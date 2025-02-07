С купанием проблем не будет: топ пород кошек, любящих воду

Не все кошки благосклонно относятся к водным процедурам, но некоторые породы, напротив, получают от них удовольствие. Вопрос о купании кошек вызывает множество споров. Обычно эти животные самостоятельно ухаживают за собой и не нуждаются в водных процедурах. Однако даже в домашних условиях кот может запачкаться настолько, что без купания не обойтись.

Согласно данным Purina, существуют случаи, когда купание необходимо. Это может быть заражение блохами, попадание на шерсть трудноудалённых веществ (краски, смолы), проблемы с самоочищением из-за возраста или избыточного веса, а также особенности породы. Например, длинношерстные коты чаще загрязняются, а бесшерстные – нуждаются в водных процедурах для удаления излишков кожного сала.

Частота купаний зависит от породы и состояния животного. Длинношерстным котам, таким как персы, может потребоваться более регулярный уход, в то время как короткошерсти обычно нуждаются только в периодической мойке.

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Большинство кошек не любят купаться, поэтому приучать их к воде следует постепенно: сначала погружать лапы в воду, смачивать шерсть и только потом переходить к полноценному купанию. Важно проводить процедуру быстро, чтобы минимизировать стресс.

Впрочем, некоторые породы кошек, напротив, любят воду. Например, мейн-куны не только спокойно относятся к купанию, но могут играть с водой. Они известны своим большим весом (от 6 до 10 кг) и роскошной пушистой шерстью, требующей регулярного ухода.

Турецкий ванн также отличается любовью к водным процедурам и даже может плавать в открытых водоемах.

Еще одна порода, которая не боится воды – турецкая ангора. Эти коты с удовольствием играют с дождевыми каплями и фонтанами, а также хорошо плавают. Эволюционно они адаптировались к водной среде, что делает их уникальными среди домашних питомцев.

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