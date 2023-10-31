С медом и сыром: Как запекать яблоки в духовке и микроволновке

Яблоки – это отличный фрукт, который является источником витаминов и минералов. Но знаете ли вы, что запекая яблоки, вы не только сохраняете все их полезные свойства, но придаете вкусу и аромату?

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В статье ТСН рассмотрели, почему следует употреблять запеченные яблоки и как готовить их по разным рецептам. При запекании яблока хранят все витамины и минералы, которые есть в свежих плодах. Это витамины групп A, B, C, E, H, РР, а также минералы, такие как железо, калий, кальций, магний, фосфор, медь, никель и другие.

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Но почему печеные яблоки еще полезнее свежих? Вот несколько причин:

Улучшение желудочно-кишечного тракта: Запеченные яблоки особенно полезны для людей с дисбактериозом и при холецистите. Выведение лишнего холестерина: Во время запекания образуется пектин, способствующий выведению лишнего холестерина из организма. Нормализация работы печени и почек: Запеченные яблоки способствуют восстановлению этих органов. Укрепление иммунитета Регулярное потребление запеченных яблок может повысить иммунитет. Очистка от шлаков и токсинов Запеченные яблоки помогают очищать организм от накопленных шлаков и токсинов. Уменьшение риска инфарктов и инсультов: Запеченные яблоки могут способствовать снижению риска.

Заметьте, что печеные яблоки мягче свежих, поэтому их можно употреблять даже людям с язвой желудка или проблемами с зубами. Это также отличный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни и стремится похудеть.

Запекание яблок без начинки

Вымойте яблоки и удалите сердцевину. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте яблоки на противень и запекайте их в течение 10 минут. В микроволновке этот процесс займет около 20 минут.

Запекание яблок с начинкой

Для приготовления яблок с сыром вам понадобятся яблоки и изюм. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и наполните их изюмом. Запеките яблоки в соответствии с предыдущим рецептом.

Комбинаций для начинки может быть множество, вы можете экспериментировать со вкусами и ингредиентами, чтобы найти ваше любимое сочетание. Запеченные яблоки с сыром, медом и корицей – это отличный вариант, который удовлетворит ваши сладкие желания и обеспечит организм полезными веществами.

Благодаря запеканию вы сможете насладиться вкусным и полезным десертом, который обязательно понравится вам и вашим близким. Не тратьте время и попробуйте этот замечательный способ приготовления яблок уже сегодня!

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