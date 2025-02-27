С ними будет непросто: топ пород наиболее линяющих пород и способы борьбы с этим

Ловка у кошек – это естественный процесс обновления шерсти, связанный с сезонными изменениями, терморегуляцией и гормональным фоном. Чтобы шерсть не заполонила весь дом, необходимо регулярно вычесывать питомца и следить за его здоровьем.

Если в вашем доме живет кот, то, скорее всего, вы уже привыкли к шерсти на мебели, одежде и полу. И хотя существуют породы, которые линяют меньше, некоторые покидают свою "визитку" буквально повсюду. Чем длиннее и гуще мех у животного, тем больше шерсти придется убирать. Некоторые породы линяют настолько сильно, что их владельцам приходится вооружаться пылесосом и щеткой почти каждый день. Ресурс Cat Time составил список наиболее линяющих пород.

Важно помнить, что линька – это нормальный физиологический процесс, регулируемый нервной, иммунной и эндокринной системами животного. Если же кот теряет шерсть в избыточном количестве, следует обратиться к ветеринару для диагностики и лечения возможных проблем.

Породы наиболее линящих кошек Американский бобтейл

Этот кот имеет характерную внешность с коротким хвостом, кисточками на ушах и мощным телосложением. Его шерсть густая, двухслойная, а подшерсток очень плотный, что делает линьку практически непрерывным процессом. Для ухода за бобтейлом нужно регулярно вычесывать его не реже трех раз в неделю. Это не только уменьшит количество шерсти в доме, но и поможет предотвратить образование колтунов и комочков шерсти в желудке.

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Американский керл

Особенность этой породы – уникальная форма ушей. Однако его шелковистая шерсть также заслуживает внимания. Керлы могут быть как короткошерстными, так и длинношерстными. Короткошерстные представители породы линяют обильнее и круглый год, тогда как длинношерстные сбрасывают мех преимущественно в теплые месяцы. Чтобы уменьшить количество выпадающей шерсти, достаточно расчесывать керла раз в неделю, а в периоды активной линьки – чуть чаще.

Шартрез

Несмотря на короткую шерсть, шартрезы линяют достаточно интенсивно из-за густого подшерстка. Владельцам этих кошек следует уделять особое внимание уходу за мехом. Вычесывать шартреза нужно не реже одного раза в неделю, а во время сезонной линьки – еще чаще. Для этого понадобится пуходерка и массажная щетка, которые помогут снизить количество шерсти в доме.

Кимрик

Кимрийская кошка имеет длинную, густую шерсть, нуждающуюся в тщательном уходе. Мех хорошо покрывает тело, а на лапах и голове оно немного короче. В обычный период кимрика вычесывают три раза в неделю, а во время сезонной линьки – каждый день. Для этого понадобится целый арсенал инструментов: пуходерка, расческа, щетка и фурминатор. Если не ухаживать за шерстью, она будет сваливаться в колтуны, что может вызвать дискомфорт для животного.

Нибелунг

Нибелунги напоминают русскую голубую, но густую шерсть средней длины. Они линяют дважды в год – весной и осенью, постепенно меняя зимнюю и летнюю шерсть. Владельцам нибелунгов придется уделять много внимания уходу за их мехом: во время активной линьки этих кошек рекомендуется вычесывать через день, а в другие периоды – два или три раза в неделю.

Как уменьшить количество шерсти в доме?

Чтобы предотвратить бесконтрольное распространение шерсти, соблюдайте простые правила:

Регулярное вычесывание – выберите подходящий гребешок для породы вашего любимца.

– выберите подходящий гребешок для породы вашего любимца. Сбалансированное питание – правильный рацион улучшает состояние шерсти.

– правильный рацион улучшает состояние шерсти. Контроль здоровья – чрезмерная линька может быть признаком стресса или болезни.

– чрезмерная линька может быть признаком стресса или болезни. Увлажнение воздуха – сухой воздух способствует выпадению шерсти.

Если вы мечтаете о пушистом друге, но не готовы постоянно убирать шерсть, лучше выбрать менее "шерстяную" породу. В противном случае будьте готовы к регулярному уходу и уборке.

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