С ними будет непросто: топ самых непослушных пород собак

Некоторые собаки известны своей шаловливостью, и их характер может даже стать причиной частых визитов к ветеринару.

Собаки – одни из самых популярных домашних любимцев. Многие породы легко поддаются дрессировке, общительны и хорошо ладят с людьми. В то же время есть те, кто отличается особым непослушанием, и найти с ними общий язык бывает непросто.

Издание Express, ссылаясь на анализ компании ManyPets, назвало пять самых озорных пород. По словам директора по предложениям и аналитике ManyPets Стивена О'Каллагана, хотя выходки этих собак часто вызывают улыбку, они могут стать причиной неожиданных визитов к ветеринарам.

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Лидером списка является лабрадор, который признан одной из самых неусидчивых пород. Не уступает ему и кокерпу — гибрид кокер-спаниеля и пуделя, также отличающийся энергичным и игривым характером.

В список самых озорных пород вошли и французский бульдог, немецкая овчарка и кокер-спаниель, хотя некоторые владельцы последнего не соглашаются с такой оценкой.

Таким образом, рейтинг самых непокорных пород собак в 2024 году выглядит следующим образом: – лабрадор; – кокерпу; – французский бульдог; – немецкая овчарка; – кокер-спаниель.

Хотя эти собаки могут создавать трудности в воспитании, их активность и игривость делают их любимцами многих семей.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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