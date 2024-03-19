С ними не будет грустно: топ-5 самых игривых пород кошек

Коты – уникальные существа, наполняющие жизнь своих хозяев безграничной радостью и счастьем. Их игривый и любознательный нрав способен развеселить даже самого печального человека. Если вы хотите завести активного и энергичного пушистого компаньона, неутомимого спутника в веселых играх, следует обратить внимание на отдельные породы, идеально подходящие для такой роли.

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Мы составили топ-10 кошачьих пород, представители которых всегда полны жизненных сил и готовы непрерывно играть в течение всего дня. Об этом пишет Scotsman.

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Самые игривые породы:

Турецкая ангора – любознательная, игривая и умная, она особенно привязывается к одному из членов семьи.

Сиамские коты – хоть и немного шумные, но красивые и сообразительные создания. Их природа делает их чрезвычайно игривыми, и они будут постоянно искать вашего внимания для веселья.

Сибирские коты – ласковые, общительные, смелые и крепкие.

Абиссинские коты – настоящие спортсмены, обожающие бегать. Иногда озорные, они заслужили репутацию "клоунских" кошек.

Манксы (менская порода) имеют очень короткий или даже отсутствующий хвост. Сначала застенчивы, но быстро привязываются к хозяевам и тогда становятся готовыми к активному досугу и играм.

Девон-рексы любят шутить и постоянно тратить свою энергию, вонзая нос во все дела.

Манчкины кажутся несколько неловкими из-за своего малого роста и коротеньких кавычек, но на самом деле они невероятно общительны и дружелюбны.

Японские бобтейлы – одна из самых кротких и игривых пород, которая обожает прыгать, приносить разные предметы и много бегать.

Мейн-куны – нежные великаны с большим интеллектом, которые, однако, любят играть с вами в разнообразные игры.

Бенгальские коты – чрезвычайно любознательные, ловкие, умные и невероятно любят играть. Если вы ищете спокойного и вечно сонного кота, то бенгалец, вероятно, не для вас.

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