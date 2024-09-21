Определенные кошачьи породы отличаются необычайной энергичностью, любопытством и непоседливостью, превращаясь в настоящих проказников в домашней среде. Эти маленькие "озорники" постоянно ищут новые развлечения, играют со всем, что случается им под лапы, и порой могут устроить настоящий хаос. Рассмотрим, какие породы кошек считаются наиболее озорными и как найти к ним правильный подход. Об этом пишет gazeta.ua.

Сиамская кошка

Сиамский. Источник: zootovary.com

Сиамских кошек часто сравнивают с собаками за их характер: они отданы только одному хозяину и тяжело сближаются с другими людьми. С незнакомцами могут обращаться свысока, демонстрируя свой нрав. Они не терпят брани и физических наказаний, отвечая на это агрессией. Эти коты имеют длинную память и могут долго мстить за оскорбления.

Шартрез

С ними не соскучишься: 4 породы кошек-озорников. Источник: zootovary.com

Подобно сиамским котам, шартрезы привязаны к одному хозяину и не терпят грубости. Если хоть раз проявить к ним жестокость, они не простят и будут постоянно проявлять свою вредность.

Экзотическая короткошерстная кошка

Экзотическая короткошерстная. Источник: zootovary.com

Эти кошки нежные и игривые, но очень консервативные. Экзоты плохо переносят изменения, будь то новые члены семьи или переезд. Это делает их нервными и агрессивными по отношению к окружающим.

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Сибирская кошка

Персидский. Источник: zootovary.com

Сибирские коты носят "северный" характер. Они требуют, чтобы хозяин заслужил их доверие и симпатию. Им сложно уживаться с другими животными, они ценят свое пространство и не терпят вмешательства. Потому им может быть некомфортно в компактных квартирах.

Закрытая дверь комнаты или дома нарушает три ключевые потребности кота: свободу выбора, контроль и стабильность.

Кошки не обязательно стремятся участвовать в событиях за дверью, но для них важно знать, что происходит по ту сторону. Кроме того, эти животные любят внимание своих владельцев, и закрытые двери лишают их этого контакта.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

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